A Niviano rischia di saltare la prima elementare. “Aiutateci a salvare questo gioiello”

A settembre ci saranno solo nove iscritti alla prima elementare di Niviano e per l’Ufficio scolastico, che applica parametri rigidi nazionali, non bastano.

Ne servono almeno tredici (non 15 perché si tiene conto della presenza di un alunno in fragilità), per ottenere la deroga e formare una classe.

Per questo, in vista delle iscrizioni di gennaio che le famiglie sperano possano ribaltare la situazione, c’è già stata una riunione in cui si è riversata tutta la preoccupazione dei genitori della scuola d’infanzia, presenti la dirigente scolastica Giorgia Antaldi e il sindaco di Rivergaro Andrea Albasi.

La scuola aprirà le sue porte in via Alberoni 8 a chiunque voglia parlare con le insegnanti e vedere di persona gli spazi, il giardino, l’orto, le aule, la mensa interna, per conoscere i tanti progetti avviati: l’appuntamento è per sabato 16 dicembre dalle 10.

Due giorni prima, invece, il 14 dicembre alle 16.30, la scuola d’infanzia Fornari, sempre in via Alberoni, spiegherà la proposta educativa a chiunque sia interessato.

