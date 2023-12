Babbi Natale casa per casa a Niviano. Consegnati dall’Anspi ben 420 panettoni

Ogni anno, da almeno tre decenni, è tradizione a Niviano che Babbo Natale si faccia letteralmente in quattro per consegnare pandoro o panettone in ogni casa del paese, nessuna esclusa.

I Babbi Natale indossano la giacca rossa, si pettinano la barbara, e partono dalla loro casa, non in Lapponia ma al circolo Anspi Castello, pronti con le “renne” a consegnare ben 420 dolci.

“In paese vivono anche persone anziane sole e per loro non mancano mai almeno due abbracci e qualche chiacchiera. L’iniziativa è semplice ma apprezzata”, spiega Gianni Lizzori.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ