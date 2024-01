Spaccano l’allarme e la porta in ferro. A Niviano rubati oro e camicie in pieno giorno

Hanno spaccato due finestre, una porta con pesanti grate di ferro, e ancora si sono accaniti contro il sistema di allarme, che è stato sradicato dal muro e lanciato via con i fili strappati come fosse un poster di carta.

A Niviano, nella zona del castello, sono stati rubati l’oro di famiglia, soldi, addirittura camicie e maglioni, e pure una forma di Grana. È ancora un furto in pieno giorno.

Pochi giorni fa si era verificato un altro furto in zona castello; poi un tentato furto nella casa canonica. E ancora i ladri si sono spostati poche ore prima di Natale a Ottavello, come già riferito. E infine rieccoli a Niviano dove sono anche entrati, arrampicandosi su una grondaia, in un appartamento di via Foppiani, pure in questo caso nel pomeriggio.

Ancora si registra un altro furto andato a segno nella zona di via Casa Nuova. I ladri – tre persone – sarebbero stati visti su un’auto scura.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ