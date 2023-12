Niviano, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un cancello: ferito 85enne

Sono ancora da chiarire i contorni dell’incidente avvenuto stamattina poco dopo le 11.00 a Niviano, in via Case Vecchie. Un uomo al volante di un’auto ha infatti perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva, schiantandosi contro un cancello di fronte alla chiesa del paese. In seguito all’impatto l’uomo, un 85enne, ha rimediato una ferita alla testa. A soccorrerlo un’ambulanza della Pubblica Assistenza, sul posto insieme ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza e alla polizia locale per i rilievi.

