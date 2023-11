Barista molestata di notte sul Corso: “Mi sentivo paralizzata dalla paura”

Stava tornando a piedi a riprendere l’auto al parcheggio dopo aver terminato il turno di lavoro da barista quando è stata pedinata e molestata da uno sconosciuto. Si sono rivelati fondamentali per evitare possibili guai l’aiuto prestato da un gruppo di giovani incontrato lungo il tragitto e il successivo intervento di una volante della polizia. A essere presa di mira una ragazza di 24 anni. Il fatto è accaduto la notte di Halloween intorno alle 4 in pieno centro. “Ero quasi paralizzata dalla paura”, ha raccontato in lacrime la ragazza al fidanzato.

Torna così a salire l’inquietudine in città dopo che solo due settimane fa i carabinieri avevano arrestato un 36enne marocchino ritenuto responsabile di una decina di aggressioni di natura sessuale ai danni di ragazze sole compiute di sera nelle zone di barriera Genova, via IV Novembre e via Farnesiana.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’