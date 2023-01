Ubriaco e molesto al cinema: fermato dai carabinieri. Intervento anche al 118

Doppio intervento dei carabinieri per ubriachi e molesti che hanno disturbato i clienti del cinema e il personale del pronto soccorso di Piacenza. Entrambi i casi si sono verificati ieri sera in città. Prima, nel multisala di via Visconti, i militari sono stati allertati per gli atteggiamenti inopportuni di un 25enne del Burkina Faso che è stato condotto in caserma e denunciato in stato di libertà per violazione della normativa sugli stranieri, poiché privo di documenti e sanzionato per ubriachezza.

Più tardi, intorno alle tre di stanotte, i carabinieri sono intervenuti nell’ospedale di via Taverna in quanto un uomo – deferito in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio – disturbava i pazienti e gli operatori sanitari del 118.