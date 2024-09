Dà in escandescenze al pronto soccorso: 25enne denunciato

Un giovane ha dato in escandescenze paralizzando il servizio del pronto soccorso e i medici di turno che non potevano sedarlo perché non ancora sottoposto a visita specialistica, sono stati costretti a rivolgersi ai carabinieri.

E’ accaduto nella notte fra venerdì 13 e sabato 14 settembre. Protagonista dell’episodio un piacentino venticinquenne. A causa delle intemperanze del ragazzo, i carabinieri sono intervenuti nel giro di poche ore per due volte.

Il primo episodio era avvenuto intorno alle 19.30. I genitori molto allarmati per il comportamento aggressivo del figlio, hanno chiamato il 112. I carabinieri non senza fatica, sono riusciti a convincere il giovane a calmarsi e a recarsi al pronto soccorso.

Il 25enne ha probabilmente atteso per ore la visita specialistica e poi pare sia stato colto da un improvviso raptus. Invano infermieri e medici hanno cercato di calmarlo. Il comportamento scomposto ha finito per paralizzare il servizio del pronto soccorso e il personale sanitario si è visto costretto a chiamare il 112.

Intorno a mezzanotte i carabinieri sono accorsi all’ospedale riuscendo a calmare il ragazzo in attesa della visita specialistica. Il venticinquenne è stato infine denunciato per interruzione di pubblico servizio.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’