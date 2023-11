“Le noci del cuore”. I volontari di Progetto Vita al centro commerciale Gotico

Per far battere il cuore a volte basta una noce. O meglio tre, da consumare una volta a settimana. Deve essere per questo che Progetto Vita ha lanciato per il mese di novembre la campagna “Le noci del cuore”. In pratica per tre fine settimana i volontari dell’associazione sono presenti con appositi stand su cui trovare sacchetti di noci. Ieri per tutta la giornata è toccato al centro commerciale Gotico ospitare il primo appuntamento: diversi sono stati i piacentini che si sono lasciati tentare dalla frutta secca e hanno pensato di portarsi a casa con un’offerta i sacchetti di noci.

Quello al centro commerciale Gotico è solo il primo di una serie di appuntamenti: sabato 18 novembre dalle 9 alle 12 i volontari di Progetto Vita saranno presenti a Fiorenzuola in piazzetta San Francesco, mentre sabato 25 novembre l’associazione farà tappa davanti al centro commerciale “Il Gigante” di San Nicolò dalle 10 alle 18.