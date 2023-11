Maltempo Val Nure e Val D’Aveto: otto persone isolate, lavori per sistemare le strade

Con il bel tempo i lavori di ripristino delle strade e delle zone più colpite nel territorio dell’Alta Val Nure e Val d’Aveto riescono a procedere speditamente, per consentire nel più breve tempo possibile di ridare agli abitanti la possibilità di transitare in sicurezza. Fino a giovedì il meteo sembra essere clemente, senza quindi precipitazioni (sono previsti venti piuttosto sostenuti sui monti e le vallate più alte) e l’assenza di allerte meteo lascia più spazio alla serenità e alla concretezza. Il Comune di Ferriere sta già programmando interventi più solidi in alcuni dei punti più critici, da Casaldonato a Caserarso. Intanto proseguono i lavori a Castagnola, in Alta Val d’Aveto, dove otto persone (metà residenti fissi e metà originari residenti in provincia o fuori) sono ancora isolate a causa della frana che ha mangiato la strada comunale al primo tornante. I disagi non mancano.

