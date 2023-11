Niente voucher sport, l’Associazione famiglie numerose si rivolge ai tifosi

L’Associazione nazionale famiglie numerose di Piacenza chiama a raccolta i tifosi delle squadre di calcio per una raccolta fondi per sopperire alla mancanza del voucher sport.

“Quest’anno purtroppo l’assessorato allo Sport del Comune di Piacenza non ha previsto per l’annualità 2023/2024 il Voucher Sport che era una misura economica che alleggeriva il carico della spesa da sostenere per la pratica delle attività sportive dei figli delle famiglie in stato di bisogno e numerose – si legge nella nota -. L’Associazione nazionale famiglie numerose di Piacenza con molta amarezza accoglie questa notizia perché, tale mancanza, è sintomo di una lontananza verso i più bisognosi e verso le famiglie numerose disattendendo di fatto l’Articolo 31 delle Costituzione.

A differenza della vicina Parma, dove il comune ha bandito il voucher sport per il triennio 2023/2025 stanziando la cifra di 400mila euro (133mila euro annue), che permetterà, a determinate famiglie, di pagare almeno il 75% della retta sportiva dei propri figli, ed anche delle vicine Cremona e Lodi che aderiscono al bando regionale – Dote Sport – altra forma di sostegno sportivo, di Regione Lombardia, che punta a risarcire lo sport totalmente.

Gli anni scorsi il sostegno allo sport provvedeva la regione Emilia-Romagna, ogni anno infatti, veniva bandito un contributo allo sport come avvenuto lo scorso anno dove fu bandito il voucher sport stanziando la somma di 9.200 euro.

Quest’anno le risorse regionali sono state destinate, ad onor di logica, alle zone colpite da alluvione e si auspicava che il comune potesse provvedere. Purtroppo, non è stato così! Si è appreso dai giornali che il Comune, per questo anno, non stanzierà fondi e non sarà bandito alcun Voucher Sport per le famiglie bisognose e numerose.

La conseguenza è che molti bambini e ragazzi non praticano sport o molte famiglie sono state costrette ad indebitarsi!

Questa mancanza si aggiunge al ritardo del Voucher di Sollievo, altra misura di sostegno al reddito comunale, che è in ritardo di un anno! Infatti, ciò che è stato bandito, nel corrente anno, si riferisce al 2022.

Per questo motivo abbiamo ritenuto lanciare una Raccolta fondi che lancia un invito ai Club dei Tifosi delle squadre di calcio presenti sul territorio piacentino, denominata: DIVISI PER FEDE UNITI NELLA VITA! In un mondo pieno di divisioni e guerre, è importante unirci intorno a chi ha bisogno trasformando le rivalità sportive in un’unità di intenti.

Questa campagna di raccolta fondi è comunque rivolta a tutti coloro che ritengono che la cultura e lo sport siano beni primari necessari per bambini e ragazzi e che non debbano essere preclusi a nessuno. Le Famiglie Numerose sono un bene prezioso e sono in prima linea contro l’inverno demografico che sta creando un collasso del sistema economico nazionale.

Per quanto esposto, chiediamo ai club tifosi ed a tutti di unirsi alla raccolta fondi che terminerà il 23 dicembre 2023 e sarà il regalo di Natale per tanti bambini e ragazzi, donando al seguente link: https://gofund.me/ee0ee18a