Peste suina, primo caso nel Piacentino: test positivo sulla carcassa di un cinghiale

La conferma è arrivata ieri sera alle 22: c’è il primo caso di peste suina africana nel Piacentino. Sono stati alcuni escursionisti in gita in Valboreca, martedì, a trovare la sospetta carcassa di un cinghiale in un sentiero nei pressi di Pizzonero, al bivio per Suzzi, in comune di Ottone, lungo il percorso conosciuto turisticamente come il tracciato “del postino”. Come prevede lo stato di forte allerta che va avanti ormai da due anni in Alta Val Trebbia, con la costante pressione dei casi positivi trovati fino ad oggi solo ai confini liguri e piemontesi, il gruppo di escursionisti ha subito segnalato l’ungulato morto alle autorità competenti: il servizio veterinario dell’Ausl ha quindi prelevato l’animale e ha effettuato tutti i test necessari a valutare la peggiore delle ipotesi. Ieri sera l’esito positivo alle analisi per la peste suina è stato comunicato anche all’Atc del territorio.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ