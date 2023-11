“L’avvio fu un disastro”. Ora per Amrit borsa di studio e università dopo il 100

Amrit Devi, diplomatasi con un bel 100 al Volta di Castel San Giovanni (indirizzo logistica) è la destinataria della borsa di studio in memoria del professor Gian Maurizio Valdini. Quando Amrit iniziò a frequentare le scuole medie “fu un disastro” come lei stessa ha raccontato durante la cerimonia di consegna del riconoscimento. Non sapeva una parola di italiano. Gli insegnanti le sconsigliarono di andare avanti, ma Amrit non ha dato loro retta. Ha ascoltato solo a se stessa e ha avuto ragione. Ora frequenta giurisprudenza a Pavia. Quel cento le è valso la borsa di studio Gian Maurizio Valdini, consegnatale dalla moglie Emanuela Ghizzoni che da 12 anni ne rinnova la memoria tramite un riconoscimento ad uno studente o studentessa particolarmente meritevole.

