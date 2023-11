Marcia dell’Alpino: dai Bipedi di Vigolzone 1.500 euro per la scuola d’infanzia

Dalla “Marcia dell’Alpino” che si è tenuta il 2 ottobre scorso a Vigolzone sono stati raccolti 1.500 euro che l’associazione I Bipedi, organizzatrice, ha donato alla scuola dell’infanzia paritaria “Orfani di guerra” di Vigolzone. Un regalo che è stato consegnato direttamente dai rappresentanti dei Bipedi, con la presidente Anna Siciliano, a una delegazione dei bambini che frequentano la scuola. La somma, fanno sapere la coordinatrice didattica Maria Giovanna Capelli ed il presidente della scuola, il parroco don Piero Lezoli, sarà utilizzata per l’acquisto di nuovo arredo e materiale didattico per portare avanti la progettazione.

La consegna è avvenuta anche alla presenza dei rappresentanti del gruppo alpini di Vigolzone, del circolo Anspi “Rifugio alpino” e del sindaco Gianluca Argellati (presente a nome dell’amministrazione comunale) che avevano collaborato alla manifestazione podistica. Anche i commercianti di Vigolzone avevano dato il loro contributo in termini di prodotti e articoli. Alla marcia avevano partecipato quasi 600 persone. Da parte dei piccoli alunni un disegno per ringraziare “di cuore” per il dono ricevuto.

Per la scuola “Orfani di guerra” prosegue la distribuzione del libro “100 anni verso il futuro. Storia e ricordi della scuola d’infanzia di Vigolzone” realizzato dall’associazione Culture per lo sviluppo locale e la cui stampa è stata offerta dalla Pro Loco di Vigolzone. Lo si può trovare alla scuola “Orfani di guerra”, in parrocchia, in edicola, al circolo Anspi e in diversi negozi del paese.