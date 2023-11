Forze le barriere davanti alla scuola a Pontenure e semina il panico. “Il cane sta male”

Via Fratelli Cervi, ogni giorno, chiude per garantire la sicurezza dei piccoli in entrata e in uscita dalla scuola di Pontenure. Si stavano sistemando in fila, mano nella mano, quando una Panda ha superato all’improvviso il blocco formato da barriere arancioni suonando il clacson e procedendo a zig zag tra la gente.

Il giovane automobilista milanese è stato fermato dagli agenti di Polizia locale, che erano stati subito avvertiti dai volontari Auser della situazione. Ha detto, agitato, di essere transitato nell’area in divieto per portare il suo cane dal veterinario, fornendo il giorno dopo il certificato di una clinica di Piacenza.

“Dopo questo episodio abbiamo installato una terza barriera davanti alla scuola, in via precauzionale”, spiega la sindaca Manola Gruppi. “Comprendiamo l’agitazione per il cane e siamo felici stia meglio, ma l’automobilista avrebbe potuto chiedere dove passare in sicurezza senza generare il possibile panico. Le transenne in caso di emergenza possono essere spostate, ma non arbitrariamente dal singolo”.

Il conducente è stato sanzionato.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ