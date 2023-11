Lavori sulla linea ferroviaria Bologna-Piacenza, da venerdì a lunedì viabilità modificata

Dalle 23.00 di venerdì 17 alle 5 di lunedì 20 novembre la circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza subirà delle modifiche a causa dei lavori di manutenzione di tre ponti ferroviari tra le stazioni di Reggio Emilia e Parma, sulla linea Bologna–Piacenza. Trenitalia fa sapere che i “treni Frecciarossa che percorrono la linea convenzionale fra Milano e Bologna, non effettueranno la fermata di Parma e fermeranno a Reggio Emilia Av Mediopadana, anziché a Reggio Emilia. Nessuna modifica al traffico, invece, per i treni Frecciarossa che percorrono la linea Alta velocità”.

“Inoltre – continua la nota della società – i treni Intercity delle relazioni Milano–Terni, Milano–Pescara, Milano –Lecce, Milano – Napoli/Salerno, Milano–Reggio di Calabria e i treni Intercity Notte delle relazioni Milano–Lecce, Milano–Siracusa/Palermo, Torino–Lecce, Torino–Salerno subiranno variazioni di percorso con la cancellazione di fermate, variazione di orario e alcune sostituzioni con bus”. Infine i treni regionali arriveranno e partiranno dalla stazione di Reggio Emilia e da quella di Fidenza e il servizio fra e due città sarà svolto con autobus sostitutivi.

Tale riprogrammazione comporterà modifiche degli orari e l’aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, Trenitalia consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio: “Il personale di Customer Care di Trenitalia e Trenitalia Tper sarà presente a Bologna Centrale, Reggio Emilia e Parma per fornire informazioni utili per i viaggiatori. Le biglietterie saranno regolarmente aperte secondo i consueti orari”.