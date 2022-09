Cavanna nella guida alla salute contro i tumori che viaggia sul Frecciarossa

Il Vademecum della salute 2022 viaggia sui Frecciarossa e, quest’anno, c’è anche l’Ausl di Piacenza. In particolare, tra gli autori della guida per promuovere la salute femminile, ma in generale gli stili di vita da adottare per contrastare l’insorgenza dei tumori, compare il professor Luigi Cavanna, primario di Oncoematologia dell’Ausl di Piacenza e presidente nazionale Cipomo. La guida è curata da Trenitalia, Ministero della salute e IncontrDonna onlus. “E’ importante sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche della salute. Gli studi dimostrano che adottare stili di vita salutari e una buona alimentazione possono prevenire fino al 40% dei tumori”- sottolinea Cavanna.

