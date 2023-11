Marciapiede dissestato, donna cade e si spacca naso e denti: chiederà risarcimento

Un marciapiede dal selciato dissestato ha fatto un’altra vittima. Una donna è caduta rovinosamente a terra in via Tortona spaccandosi il naso, alcuni denti e gli occhiali. Il viso tumefatto e tanto dolore patito si accompagnano anche alla necessità di affrontare non poche spese. Da qui la richiesta annunciata di risarcimento danni al Comune. Il tema di strade, marciapiedi, piazze con dissesti pericolosi colpisce soprattutto pedoni e ciclisti e costringe – è il caso dei marciapiedi – anche i disabili a muoversi lungo l’asfalto, pericoloso per il traffico.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ