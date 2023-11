Nel borgo di Diara una strada di fiabe e colori. Protagonisti i quattrozampe del quartiere

L’artista Grazia Calamita ha realizzato dieci quadri per trasformare la via centrale del borgo di Diara, a Rivergaro, in una strada da fiaba. Protagonisti, accanto a Robin Hood, Aristogatti, Libro della giungla, Lilli e il Vagabondo e tanti altri, sono i quattrozampe del quartiere, circa venticinque pelosi. Saranno loro ad essere esposti sui muri delle case e sui cancelli.

Supportata dal marito Pietro Zangrandi, Grazia ha dedicato quasi un anno al progetto: “Il sorriso di un bimbo è il sorriso di un angelo e speriamo che chi passa nel quartiere possa rivivere per un attimo l’infanzia”, spiega Calamita. “Anche i nostri amici cani sono – come diceva Totò – quella cosa a metà strada tra un bambino e un angelo. In questo tempo dove ad ogni telegiornale vorremmo sparire dalla terra per il dolore delle guerre nel mondo vogliamo portare un briciolo di magia”.

L’inaugurazione sarà il 7 gennaio. Caramelle per tutti.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ