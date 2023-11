Palazzetto dello sport di Ponte dell’Olio: concessione affidata, ci sarà anche il volley

Il palazzetto dello sport di Ponte dell’Olio, in via Boggiani, sarà gestito per i prossimi tre anni dalla cooperativa sociale Comunità Valnure. Si è così concluso l’iter di affidamento della concessione per il servizio di gestione del palazzetto, un percorso iniziato dai primi momenti di insediamento della giunta del sindaco Alessandro Chiesa che aveva l’obiettivo, riferisce il primo cittadino, di rendere la struttura sostenibile e a darvi una gestione di prospettiva, intesa come crescita di servizi in favore del territorio. Volley, basket, pattinaggio, spinning, yoga, fitness, danza, zumba sono tra gli sport che trovano spazio nel palazzetto sin dall’anno scorso. L’utilizzo del palazzetto si amplierà perché ospiterà anche le partite del volley. Sabato 25 novembre, alle 21, ospiterà anche il concerto di Santa Lucia del Corpo bandistico pontolliese.

Una stretta di mano tra il sindaco Alessandro Chiesa ed il presidente di soc. coop. Comunità Valnure ha sancito l’avvio del nuovo percorso, inaugurato con una partita di calcetto in cui entrambi sono stati protagonisti in campo.