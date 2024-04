“Patto tra generazioni”: a Ponte revocata l’ordinanza anti-bivacco dal 15 aprile

Dal 15 aprile sarà revocata l’ordinanza “coprifuoco” emanata nel mese di febbraio dal sindaco di Ponte dell’Olio per inibire il bivacco e malsane frequentazioni di alcuni luoghi simbolo del paese: le fornaci, il “fontanazzo”, parco comunale e giardini pubblici di via Veneto.

GLI INCONTRI CON I GIOVANI DI PONTE DELL’OLIO

L’amministrazione revoca quindi anticipatamente l’ordinanza rispetto alla scadenza prevista del 30 aprile, una decisione che consegue ad una serie di incontri che un gruppo di giovani – che sin da subito avevano contestato l’ordinanza sentitisi privati, non per loro “colpa”, della possibilità di frequentare alcuni dei luoghi da sempre ritrovo per i ragazzi – hanno avuto con il sindaco Alessandro Chiesa ed il vicesindaco Fabio Callegari sfociati in un “patto generazionale per il futuro di Ponte”, firmato ieri sera, 9 aprile, in sala consiliare. Per i giovani erano presenti i portavoce Sebastiano Marzaroli e Mattia Bergamini entrambi ventenni.

IL PATTO

Nel patto è sancito l’impegno dei giovani a “presidiare” il territorio in modo costruttivo anche organizzando iniziative in grado di stimolare la vita di comunità, dalle manifestazioni sportive, anche in collaborazione la parrocchia, ai tornei di bingo e briscola nei locali delle fornaci per aggregare più età e quindi, dicono, “creare un ponte tra passato e futuro da vivere nel presente” fino ad eventi divulgativi rivolti a giovani e famiglie.

Da parte del Comune la piena fiducia a questi giovani e la massima collaborazione.

Della notizia è stato poi informato il consiglio comunale che si è riunito alle 21.