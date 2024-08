Ponte dell’Olio, bambino cade in cortile e si ferisce: a Parma con l’elisoccorso

Un bambino di sei anni è caduto in un’abitazione del comune di Ponte dell’Olio.

L’incidente si è verificato intorno alle 11.00 di sabato 31 agosto. Ancora da definire la dinamica dei fatti, con i sanitari della Pubblica Assistenza di Carpaneto e l’automedica del 118 di Fiorenzuola intervenuti sul posto per prestare i primi soccorsi al piccolo. Subito dopo è arrivata anche l’eliambulanza che ha trasportato il bambino all’ospedale di Parma. Fortunatamente non è in pericolo di vita.