Radici nel territorio nel segno della continuità: Ponzini rinnova gli spazi storici

Carlo Ponzini Arredamenti festeggia 104 anni di storia e, per l’occasione, rifà il look della sede di via Genova, a Piacenza. Era il 1919 quando Carlo Ponzini senior aprì la falegnameria. Quella fabbrica di due piani con sessanta lavoratori in cui papà Carlo produceva ciò che la matita del figlio Franco disegnava sulla carta, aveva lasciato il posto negli anni Settanta al “palazzo del mobile”.

Ieri pomeriggio, 17 novembre, lo showroom al piano terreno di via Genova, 25 ha visto l’inaugurazione degli spazi rinnovati, un restyling dei mille metri quadrati di esposizione in cui trova piena incarnazione la svolta impressa da Carlo Ponzini, nipote del fondatore.

“Ciò che nella mia famiglia ci siamo sempre posti come importante – spiega Ponzini – non è fare business fine a sé stesso, ma avere un’azienda che potesse essere di riferimento per il territorio e che avesse qualcosa da trasmettere”. Di figli Ponzini, già docente al Politecnico di Milano e attualmente al corso di Nanotecnologie e sistemi evoluti per l’architettura all’Università di Parma, ne ha quattro. Si apre nell’azienda di via Genova la fase del passaggio generazionale, il terzo. C’è Franco, il primogenito, classe ‘92, che porta il nome del nonno, figlio del fondatore. Diplomato in Interior Desing, laureato alla Cattolica di Piacenza in Economia e commercio, è già da tempo inserito in azienda con mansioni nel settore commerciale. Ilaria, 28 anni, segue l’amministrazione in affiancamento alla mamma Stefania. Paola, nata nel ’99, dopo la laurea in Architettura a Mendrisio, in Svizzera, sta arricchendo il suo curriculum negli Stati Uniti, in uno studio di Los Angeles specializzato nel residenziale. E c’è Cecilia, ventenne, che sta frequentando i corsi di Design al Politecnico.

Ieri, per l’occasione, sono state coinvolte le allieve dell’Accademia di Danza Domenichino da Piacenza e l’attrice piacentina Carolina Migli Bateson.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTÀ

FOTOGALLERY DI MAURO DEL PAPA