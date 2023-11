Contro la violenza alle donne, al via a Castello la settimana di sensibilizzazione

A Castel San Giovanni da lunedì 20 novembre si apre una settimana di eventi di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Si parte lunedì, al centro culturale dove, alle 20, l’avvocato Lorenza Dordoni e il criminologo e comandante di Polizia locale Marco Andolfi parleranno di Codice Rosso. Mercoledì 22 novembre saranno i Lions a scendere in campo per sensibilizzare giovani e non solo su questo delicato argomento. Dalle 10 l’appuntamento è al cinema Moderno di piazza Olubra dove sono attesi oltre 250 studenti che avranno l’opportunità di confrontarsi con il vice questore Angelo Di Legge, dirigente della divisione anticrimine della questura, e la psicologa e criminologa Silvia Merli presidente Cipm Emilia Impresa Sociale. Interverranno anche Maria Chiara Lombardelli del centro antiviolenza di Piacenza, il sindaco Lucia Fontana, il questore Ivo Morelli e la presidente dei Lions Paola Morisi. Nel da sabato 25 a lunedì 27 novembre verrà proiettato al Moderno il film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”.

