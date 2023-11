“Nella vita seguite la vostra passione. Il successo cambia in base all’età”

“Avere successo a quattro anni, è riuscire a non farsi la pipì addosso, a trenta, fare tanto sesso, a cinquanta, avere tanti soldi, a settanta tanti amici e a ottanta, come a quattro, non farsi la pipì addosso”- così l’amministratore delegato di Dallara Group Andrea Pontremoli, ha spiegato agli studenti del campus Mattei a Fiorenzuola, la relatività del successo.

Gli sguardi e le menti degli studenti attratti e catturati dalla figura che sta alla guida della multinazionale di Varano de’ Melegari che, dal 1972, costruisce automobili da competizione. Ieri mattina Andrea Pontremoli è stato sottoposto al format “100 minuti con…” l’intervista condotta direttamente dagli studenti, frutto di un progetto portato avanti dall’istituto Mattei in collaborazione con Confindustria di Piacenza.

“Il successo non ha a che fare con qualcosa di assoluto – ha spiegato Pontremoli alla numerosa platea di studenti -, l’idea di successo cambia in base all’età. Non saranno i soldi o la fama a dirci se nella vita avremo avuto successo, ma sarà lo specchio a dircelo, nel momento in cui la persona che vedremo riflessa al suo interno, ci piacerà”.

L’ARTICOLO DI VANESSA BENEDETTI SU LIBERTÀ