Alle 21 su Telelibertà riparte “Star Bene”: prima puntata dedicata alla menopausa

Non è una malattia, ma è ancora un tabù. Parliamo della menopausa che finisce al centro della prima puntata della nuova stagione di “Star Bene”: la trasmissione dedicata alla salute va in onda stasera, giovedì, alle 21.00 su Telelibertà. A condurla è la giornalista Marzia Foletti, mentre il direttore scientifico è anche quest’anno l’oncologo Luigi Cavanna; il ciclo di appuntamenti è reso possibile grazie alla collaborazione di Amop (Associazione Malato Oncologico piacentino).

La serata vedrà intervenire le ginecologhe Olga Barba e Giulia Armano, oltre al professor Cavanna; in collegamento via zoom anche Nicoletta Orthmann, coordinatrice medico-scientifica di Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Nel corso della puntata verrà trasmessa inoltre l’intervista a Manuela Peretti, che da un’esperienza personale ha creato il profilo social “Manupausa” che conta migliaia di followers e ha fondato l’associazione Konenki per supportare la salute delle donne.

Novità di quest’anno è la rubrica “Star Bene a tavola” curata da Coldiretti e Campagna Amica e registrata al Mercato Coperto di Coldiretti: in onda all’inizio di ogni puntata di “Star bene”, offrirà allo spettatore l’occasione di immergersi in un percorso del gusto all’insegna della genuinità e della salute.