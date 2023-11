In undici mesi quasi 400 codici rossi. Le donne sono le principali vittime

Quasi 400 casi di codice rosso sono stati trattati dalla Procura della Repubblica negli ultimi undici mesi. Un trend quello dei 400 (397 per la precisione) che non si discosta molto dai numeri degli anni precedenti. Le vittime sono quasi sempre donne, talvolta però anche genitori da parte di figli violenti. Spesso sullo sfondo di queste allarmanti vicende vi sono storie di tossicodipendenza e alcolismo. Gli interventi dei codici rosso che per la procura di Piacenza seguono una linea “superveloce”, riguardano tutte le fasce della popolazione dai più giovani ai meno giovani.

Il procuratore della Repubblica Grazia Pradella spiega quali sono i reati che maggiormente interessano le procedure codice rosso: “Principalmente i reati sono quelli di maltrattamenti in famiglia, vi sono poi altri reati come quelli di stalking, lesioni aggravate dal rapporto famigliare e i reati di revenge porno, ossia la diffusine attraverso supporti informatici di immagini intime del partener. Fra queste tipologie di reati stiamo assistendo ad un aumento del reato di stalking”.