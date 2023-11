Iniziativa shock in consiglio a Ottone. Beccia: “Togliamo la residenza a uomini violenti”

Un ordine del giorno shock è previsto in consiglio comunale a Ottone, calendarizzato per lunedì alle 18: “Atto di attestazione di persona non gradita e revoca della residenza per qualunque cittadino si macchi di reato di stalking, di violenza fisica, o psicologica, nei confronti delle donne”.

Via la residenza, quindi, in caso di condanna per violenza alle donne, un caso al momento provocatorio che, se in futuro accettato dalla giurisprudenza, sarebbe apripista nazionale e di sicuro alzerebbe i toni del dibattito.

“Noi diciamo a tutte le donne che ci siamo. Siamo con loro, senza se. Il violento non è malato, è un delinquente”, spiega il sindaco Federico Beccia.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ