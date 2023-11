Certificare la parità di genere nelle aziende. “Un cambiamento culturale”

Non è la solita Iso. Non riguarda l’ambiente, la sicurezza o la qualità. È la certificazione nazionale sulla parità di genere al centro del convegno promosso da ConfapiD, il gruppo delle donne imprenditrici di Confapi Industria Piacenza, all’auditorium Sant’Ilario. A intervenire, in una tavola rotonda coordinata dalla giornalista Elisabetta Paraboschi, la Ceo di Sargomma srl e presidente di Apid Torino Brigitte Sardo e l’amministratrice di QualitàXCompetere e delegata di ConfapiD alla Commissione per la redazione della prassi di riferimento Uni 125:2022 Claudia Franceschelli. Sono state loro a delineare il percorso che ha condotto alla la certificazione che viene assegnata a aziende che adottano politiche e pratiche volte a promuovere la parità di genere in ambito lavorativo: “Non si tratta solo di garantire una parità di genere sul lavoro: l’impresa deve dimostrare di avere avviato un cambiamento culturale – avverte Franceschelli – per questo non è la solita iso dato che le aziende sono chiamate al miglioramento continuo: devono elaborare il piano strategico che descrive il percorso di crescita e miglioramento delle misure di pari opportunità”.

A Sardo il compito di delineare cosa abbia significato invece per la sua azienda iniziare l’iter della certificazione: “Sargomma ha iniziato il cammino verso la parità di genere e la sua certificazione ben prima che diventasse legge, ovvero prima del covid tramite un progetto di welfare importante e una campagna comunicativa che metteva al centro il riconoscimento della forza della differenza di genere in un mondo come quello manufatturiero e dell’automotive non sempre così attento al problema – spiega – siamo coscienti che la via verso la certificazione ci porta a un impegno pressante ma sarà anche motivo di riconoscimento”.

Il convegno, che ha previsto anche l’intervento di Gianluigi Tedesco, responsabile risorse umane di Metronotte Piacenza, è stato aperto dai saluti dal presidente di Confapi Industria Piacenza Giacomo Ponginibbi, del presidente nazionale Confapi Cristian Camisa, degli assessori regionale e comunale Barbara Lori e Nicoletta Corvi, delle presidenti di ConfapiD Piacenza e Unigec Barbara Boselli e Sara Brugnoni.