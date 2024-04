Il piacentino Cristian Camisa ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella

Il presidente nazionale di Confapi, il piacentino Cristian Camisa, è stato ricevuto nel pomeriggio del 9 aprile al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Ho avuto l’onore di trasferire di persona al Presidente Mattarella la straordinaria considerazione e fiducia che il nostro mondo ripone nella sua persona e nel suo ruolo – ha commentato all’uscita Camisa – insieme all’orgoglio di rappresentare la piccola e media industria privata, costituita da imprenditori innamorati del loro lavoro che quotidianamente lottano fianco a fianco con i dipendenti, e che anche nei momenti più duri non hanno mai ceduto all’esternalizzazione delle produzioni, garantendo così la crescita e il benessere sociale ed economico di questo Paese”.

la delegazione di confapi dal presidente mattarella

Insieme al presidente Camisa, era presente una delegazione di Confapi composta dal presidente emerito, Maurizio Casasco, dai due vicepresidenti, Corrado Maria Alberto e Francesco Napoli, dal presidente dei Saggi, Filiberto Martinetto, e dal direttore della comunicazione e relazioni istituzionali, Annalisa Guidotti.

“Mai come in questo momento – ha aggiunto Camisa – la flessibilità delle nostre imprese costituisce un grande valore per il sistema Paese che finalmente tutti stanno riconoscendo. Una visita, quella odierna, che rappresenta un segnale importantissimo di attenzione e un colloquio prezioso che ci restituisce ancor più forza nel perseguire il nostro impegno quotidiano per la crescita e il lavoro di questo nostro Paese”.