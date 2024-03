“Piacenza Calcio un valore aggiunto per il territorio”: Camisa entra in società

Il Piacenza Calcio ha presentato il nuovo socio recentemente entrato nella compagine biancorossa: Cristian Camisa, amministratore della Tta e presidente nazionale di Confapi Industria.

“Persona e imprenditore che non ha bisogno di presentazioni – ha detto il presidente Marco Polenghi – e che ci permetterà di continuare il processo di crescita che abbiamo iniziato con il nuovo corso societario il 17 gennaio 2023”.

Il vicepresidente Eugenio Rigolli ha sottolineato la serietà del progetto: “Sono certo che Cristian ci darà ulteriore forza, sia dal punto di vista sportivo, sia umanamente. È anche la conferma del buon lavoro che stiamo portando avanti”.

Poi parola al neo-socio: “Avevo seguito sin dall’inizio questo progetto – ha detto Camisa – ma il mio impegno nell’associazione a livello nazionale era all’inizio e volevo concentrarmi solo su quello. Arrivo in una società composta da persone serie, appassionate e che condividono la mia visione: il Piacenza Calcio non è solo una squadra sportiva, ma un valore aggiunto per città e provincia. A cominciare dal settore giovanile, con decine di famiglie che ci affidano i loro ragazzi”.