Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ecco tutte le iniziative

Città e provincia si mobilitano per dire basta alla violenza di genere. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne sono decine le iniziative organizzate da associazioni, enti e cittadini privati. Eventi culturali, mostre, inaugurazioni di panchine rosse e camminate per ricordare le vittime, ma soprattutto per diffondere la cultura del rispetto e dell’uguaglianza come valore universale.

INIZIATIVE IN CITTÀ:

“Non dimentichiamoci mai”: posa di un fiore alle 11.30 in via Vaiarini e alle 15.00 al cimitero urbano per ricordare le donne vittime di violenza nella nostra provincia.

La Polizia di Stato sarà presente dalle 9 alle 12 di sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in largo Battisti con un gazebo al fine di dare ampio risalto alla campagna di sensibilizzazione. La questura si illumina di arancione.

Confcommercio Piacenza con Stati Generali delle Donne, Città delle Donne e Lions New Voices: le vetrine dei negozi di Piacenza si tingono di rosso per sensibilizzare contro la violenza sulle donne, dal 20 al 30 novembre.

Casa Clizia e Manicomics – Il dono del cervo, Laboratori e incontri: anche il 25 novembre dalle ore 10 in via Scalabrini 19.

Commissione delle elette: “Ma come ti vesti?”, inaugurazione mostra abiti di donne violate al Piccolo Museo della Poesia, sabato 25 novembre dalle ore 11.

Donna, vita, libertà: Sit in con performance in Piazzetta San Francesco, il 25 novembre dalle 15.

Donne in nero: “Chiamiamole per nome” in via Cavour, angolo via XX settembre, il 25novembre dalle ore 11.

Kabukista con Arcigay Piacenza Lambda, Cgil Piacenza, Cisl Parma e Piacenza, Mondo Aperto, Nuovi Viaggiatori, Soroptimist Piacenza organizzano per il 25 novembre una via crucis: percorso itinerante con performance: partenza da Piazza Cavalli alle ore 14.30.

Soroptimist: Orange the world, adesione alla campagna nazionale Onu, il 25 novembre a Palazzo Farnese.

Spi Cgil: inaugurazione panchina rossa in Piazzetta Centro commerciale Farnesiana, il 25 novembre alle 10.

Cisl con Soroptimist: “Ti rispetto”, camminare insieme senza paura, una camminata con partenza da via Grazioli, Besurica prevista per il 26 novembre dalle 7.30 alle 13.00.

Cif: “Pensavi fosse amore invece era un disastro”, conversazione con la psicoterapeuta Silvia Tizzoni, autrice del libro omonimo, e i ragazzi dell’Istituto Superiore Romagnosi-Casali sulla parità, il rispetto e le sane relazioni. L’evento si terrà il primo dicembre dalle 15.00 in Aula Magna al Romagnosi.

Casa del Fanciullo: “Amore cieco, diario di un commissario di Polizia”, presentazione del libro del Commissario Salvatore Blasco. All’Auditorium Fondazione Piacenza e Vigevano il 29 novembre dalle 18 alle 21.

Alle ore 11 del 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, nei suoi oltre 350 negozi la Coop chiederà a tutto il personale dipendente, alle socie, ai soci e alla clientela, di sospendere ogni attività per partecipare assieme ad un momento di silenzio e di presa di coscienza comune.

Ricci Oddi, alle 11 del 25 novembre, “la violenza sulle donne non è un trucco”. Il circolo fotografico “Idea immagine” donerà alla galleria un’opera che riproduce il Ritratto di signora con un occhio nero.

Ciclofficina Pignone e collettivo R-Esisto: alle 16.30 del 25 novembre biciclettata “Critical Mass” con raduno ai Giardini Margherita.

“La semplicità inganna”: alle 21 del 25 novembre a Xnl, in via Santa Franca, spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Marta Ciascunà.

INIZIATIVE IN PROVINCIA:

“Non dimentichiamoci mai”: posa di un fiore davanti al municipio di Fiorenzuola alle 11, davanti alla vetreria di Borgonovo alle 11, e ad Alseno alle 12 per ricordare le donne vittime nella nostra provincia.

Fiorenzuola: No alla violenza sulle donne. Sabato 25 reading poetico, dalle 10.30, in Auditorium e conferenza al “Mattei”.

Lega Pro: tutti i capitani dei club (anche il Fiorenzuola calcio) scenderanno in campo con al braccio una fascia rossa con la frase “NO alla violenza sulle donne”.

Carpaneto: il 25 novembre al palazzetto dello sport evento “Non è normale che sia normale” con il professore Marcello Riccioni.

Al Teatro Duse di Cortemaggiore serata in musica per dire no alla violenza di genere con Alessandra Tamborlani e l’associazione Wbdi, dalle 21.

A Castelvetro, il 25 novembre nel salone Biazzi spettacolo “A passi leggeri” alle 21.

A Villanova camminata contro la violenza sulle donne. Ritrovo previsto per domenica 26 novembre in piazza Marocchi; alle 10 inaugurazione panchina rossa. I partecipanti sono invitati a indossare qualcosa di rosso.

La facciata del municipio di Piozzano sarà illuminata di rosso per tutta la giornata del 25 novembre.

A Bettola, alle 10 del 25 novembre, occasione di riflessione attorno alla panchina rossa posizionata nei pressi della sede comunale.

A Travo, alle 11.30 del 25 novembre, inaugurazione di una panchina rossa davanti alla sede della Pubblica assistenza Val Trebbia. Alle 18, al castello Anguissola, monologo di Matilde Vigna: “Una riga nera al piano di sopra”.

Iniziativa degli studenti a Gragnano: sulla panchina rossa dalle 12 del 25 novembre verranno esposti cartelloni e un QrCode.

A Pontenure, dalle 11 del 25 novembre fino al prossimo 16 dicembre mostra fotografica dell’artista Rosita Lusignani dal titolo “Silenziosamente”.

Farini: dalle 16 del 25 novembre al via la camminata di solidarietà organizzata da Avis contro la violenza di genere. Partenza da piazza Marconi.

Il 28 novembre a Gazzola è prevista alle 15.30 l’inaugurazione di una panchina rossa davanti al municipio.

“Lo sguardo di chi resta”. Presentazione della giornalista Stefania Prandi, alle 17 del 25 novembre nella biblioteca comunale di Gossolengo.

Castello di Calendasco: alle 17 del 25 novembre verrà inaugurata la mostra di pittura “Forme improprie” a cura della giornalista e pittrice Antonella Lenti.

A Cerignale, alle 15 del 25 novembre, verrà inaugurata una panchina rossa nella piazza del paese.

Alle 15.30 del 25 novembre, a Monticelli verrà inaugurata una panchina rossa davanti alla Camera del lavoro, in piazza Mattetotti.

Momento di riflessione davanti alla panchina rossa di Cadeo. Amministratori e studenti della scuola media si troveranno alle 10.30 di sabato 25 novembre.