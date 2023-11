Dopo anni a Castello sono tornati a sfilare i trattori per il Ringraziamento

Gli agricoltori di Castel San Giovanni hanno detto “grazie” per la stagione del raccolto appena conclusa. Per l’occasione la chiesa e il quartiere di San Rocco hanno ospitato la festa del Ringraziamento con una quindicina di mezzi agricoli che, durante la celebrazione della messa, hanno fatto bella mostra di sé sul sagrato della chiesa. Durante la celebrazione religiosa sono stati portati all’altare i frutti della terra che ora verranno distribuiti alle famiglie indigenti. La giornata, patrocinata da Confagricoltura e dall’amministrazione comunale, dopo tanto tempo è stata di nuovo organizzata nel capoluogo, Castel San Giovanni, che per un giorno è diventata il centro del mondo agricolo locale.

