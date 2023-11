Dissesto idrogeologico, sei interventi finanziati con 5,8 milioni di euro

La provincia di Piacenza potrà contare su 5,8 milioni per sei interventi contro il dissesto idrogeologico: consolidamento e mitigazione del rischio frane, rafforzamento degli argini e miglioramento dell’assetto idraulico dei corsi d’acqua, opere di difesa e ingegneria naturalistica e ripristino delle sponde.

Sono 44 in tutto i progetti ammessi, dopo l’esame del Nucleo di valutazione, a un contributo complessivo pari a 33 milioni di euro, messo a disposizione da un bando della Regione Emilia-Romagna.

Gli interventi sono statu proposti da tre soggetti, e precisamente l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, l’Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo) e l’Agenzia regionale prevenzione ambiente energia (Arpae).

GLI INTERVENTI NELLA NOSTRA PROVINCIA

COMUNE PROVINCIA TITOLO INTERVENTO CONTRIBUTO (EURO) Bobbio

(Fiume Trebbia) Piacenza Lavori di adeguamento funzionale delle opere idrauliche e rinaturazione della sponda sinistra del fiume Trebbia tra il ponte della SP per Coli e l’immissione del t. Bobbio 950.000,00 Bettola, Farini

e Ferriere

(Fiume Nure e affluenti) Piacenza Lavori di messa in sicurezza idraulica e morfologica, di ricalibratura d’alveo lungo l’asta del bacinodell’alto T. Nure 800.000,00 Caorso

(Fiume Riglio) Piacenza Lavori di adeguamento funzionale della “Chiavica Riglio” e del sistema arginale oggetto di servizio di piena del t. Riglio, in località Colombara-Cantone di Sotto. 750.000,00 Comuni vari

(Fiumi Tidone, Trebbia, Nure,

Chiavenna, Arda, Ongina) Piacenza Intervento di miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica degli affluenti piacentini del fiume Po mediante gestione della vegetazione ripariale e adeguamento e ripristino delle opere idrauliche 450.000,00 Gossolengo, Rivergaro, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Rottofreno, Calendasco, Piacenza

(Fiume Trebbia) Piacenza Intervento di riqualificazione morfologica del fiume Trebbia da Rivergaro alla confluenza in Po 950.000,00 Caorso

(torrente Chiavenna) Piacenza Torrente Chiavenna – Intervento di consolidamento, ripristino e nuova realizzazione opere idrauliche in Comune di Caorso 1.900.000,00