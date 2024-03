Montagna e Consorzio di bonifica, in un anno 34 interventi a difesa del suolo

Nuovo incontro del Nucleo tecnico politico per la montagna indetto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza per fare il punto sull’avanzamento dei lavori e sull’avvio della programmazione degli interventi in tema di difesa del suolo. In merito alla programmazione 2023 i tecnici hanno informato che gli interventi completati con fondi consortili sono trenta e quelli in fase di esecuzione quattro.

Portati interamente a compimento anche i 31 interventi finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con il bando Psr che hanno permesso al Consorzio di andare ad integrare le risorse messe a bilancio (derivanti dalla contribuenza montana) in favore della difesa del territorio di monte. Centrale nell’incontro del Nucleo Tecnico Politico la pianificazione per il 2024. A partire da un elenco di proposte di lavori relative al dissesto idrogeologico provenienti da Unioni Montane e Comuni.

Sul tema della difesa del suolo portato avanti dal Consorzio di Bonifica è intervenuto il Presidente Luigi Bisi: “Il Consorzio, con risorse proprie e fondi della Regione Emilia-Romagna stanziati per le somme urgenze, agisce in un’ottica di prevenzione e di messa in sicurezza credendo fortemente che si debba lavorare in sinergia per rispondere alle esigenze del territorio. Grazie poi al bando PSR della Regione, diverso ed aggiuntivo rispetto alle somme urgenze, si è riusciti ad intensificare il lavoro sul comprensorio montano dove si va ad agire secondo priorità ma le cui necessità sarebbero molte di più. Spiace solo che questo bando non sia stato rinnovato per i Consorzi”.