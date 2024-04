In bici alla scoperta della gestione dell’acqua con Fiab e Consorzio di Bonifica

In bicicletta per la Val Trebbia a visitare gli impianti di gestione dell’acqua. E’ l’iniziativa del Consorzio di Bonifica e di Fiab Amolabici che sabato ha portato una trentina di iscritti alla scoperta delle bellezze della provincia su un percorso con soste e visite agli impianti di Casalino, Caminata e Case Buschi per arrivare al Rio Villano e concludere a Rivergaro prima del rientro a Piacenza.

LE VISITE AGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti sono stati presentati dai tecnici del Consorzio, mentre la presa irrigua del Rio Villano, che è una delle più antiche dalla provincia, è stata illustrata dal presidente del “condominio” irriguo omonimo al canale Edoardo Daverio.

bisi: “vogliamo far conoscere le opere”

“Con questa iniziativa – ha spiegato Luigi Bisi, presidente del Consorzio di Bonifica – vogliamo far conoscere le opere di cui curiamo la gestione e la manutenzione a favore del settore agricolo e agroalimentare della valle. Una attività orientata a valorizzare in ottica bike friendly le reti di strade, piste ciclabili e sentieri lungo canali e vie d’acqua”.

Un pomeriggio all’aria aperta, ripagato dal bel tempo, che ha permesso ai piacentini di conoscere le infrastrutture che governano le acque dei fiumi e dei canali della provincia, e di accedere a luoghi difficilmente visitabili.