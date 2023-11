Non più ospedale ma presidio di prossimità: raccolte 300 firme a Castel San Giovanni

Il Coordinamento provinciale su salute e medicina territoriale ha avviato una petizione, che ha già raccolto 300 firme, per “chiedere chiarimenti sul futuro dell’ospedale di Castel San Giovanni”. Il coordinamento cita l’ultima Conferenza territoriale socio sanitaria “durante la quale la dirigenza Ausl ha esplicitamente affermato che Castel San Giovanni non sarà più un ospedale ma un presidio di prossimità”. Il Coordinamento lamenta un mancato coinvolgimento dei cittadini nelle scelte operate in fatto di salute pubblica e chiede, tramite la petizione “un confronto pubblico tra Ausl e popolazione dei diversi comuni della Valtidone perché siano ascoltati e riconosciuti quei i bisogni che le decisioni di Ausl stanno mettendo in discussione”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’