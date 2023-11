Il missionario don Luigi Mosconi cittadino onorario di Castel San Giovanni

Don Luigi Mosconi verrà insignito della cittadinanza onoraria di Castel San Giovanni. Lo ha deciso all’unanimità il consiglio comunale. Classe 1940, originario di Tavazzano di Carpaneto, don Mosconi venne ordinato sacerdote il 29 maggio 1964, iniziando come curato proprio a Castello. In Val Tidone rimase fino al 1967, quando partì una prima volta per il Brasile, la terra in cui ha speso la gran parte del suo servizio sacerdotale a contatto con i più poveri. Quei tre anni trascorsi a Castello sono però bastati a imprimere un’impronta profonda in chi lo ha conosciuto, anche tra chi oggi siede tra i banchi del consiglio comunale e non si è scordato di quel giovane sacerdote così capace di coinvolgere i giovani. La proposta del sindaco Lucia Fontana è stata accolta all’unanimità.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà