Musica, teatro, luci e solidarietà: Castel San Giovanni accende il Natale

Sabato, 2 dicembre, alle 17 a Castel San Giovanni si accendono le luci di Natale e si dà il via al lungo cartellone di eventi che quest’anno guarda alle famiglie, lascia spazio a musica, teatro, si accende di luci e strizza l’occhio alla solidarietà. Tra le novità in piazza Casaroli fino al 7 gennaio ci sarà un Carosello, e cioè una romantica giostra con i cavallini d’altri tempi. La giostra resterà in funzione fino al 7 gennaio con accesso gratuito tramite biglietti distribuiti nelle scuole e dai commercianti del centro storico. Sempre per i bambini questo sabato, con replica sabato 9, i Manicomics allestiranno spettacoli itineranri. Il lungo calendario di eventi prevede videomapping in piazza Casaroli, fontane di luce, appuntamenti ai teatro, tra cui uno per festeggiare i 200 anni di attività del Verdi, e poi ancora cene benefiche, spettacoli musicali, cori gospel e tanta solidarietà. Per tutto il periodo natalizio non si paga negli stalli blu, eccetto lungo corso Matteotti.

EVENTI NATALE 2023 CASTEL SAN GIOVANNI

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’