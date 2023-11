“Solidarietà e legalità”. Il presidente Bonaccini in visita alla scuola di Podenzano

“Nella scuola di Podenzano c’è un di più, oltre alla didattica tradizionale, c’è l’impegno nell’affermazione dei valori di solidarietà, uguaglianza e legalità. Mi piacerebbe che tutte le scuole avessero questo grado di investimento e di qualità della didattica e dell’offerta formativa”. Sono parole del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che stamattina, giovedì 30 novembre, ha fatto visita alla scuola secondaria di primo grado “Parini” di Podenzano.

Era stato invitato dalla dirigente scolastica Giorgia Antaldi appena dopo l’inaugurazione del murale della legalità, che ritrae i giudici Falcone e Borsellino, realizzato dallo street artist Fabio Guarino nel percorso alla legalità che l’istituto comprensivo porta avanti già da anni coinvolgendo i suoi studenti e, in alcuni momenti, anche la comunità. La visita, fissata per il mese di maggio scorso, era slittata forzatamente a causa dell’alluvione che aveva colpito la Romagna e si è attuata oggi. La dirigente, insieme ai docenti, ai sindaci ed assessori di Podenzano e San Giorgio, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale e le forze dell’ordine, hanno accompagnato il presidente Bonaccini in una visita ai murales realizzati nel percorso alla legalità, quello di Falcone e Borsellino nel corridoio della scuola media, e quello dei Testimoni di Pace, divenuta aula di religione nella nuova scuola Dada (didattica per ambienti) che ritrae figure che hanno rappresentato nel corso della storia l’impegno per l’affermazione dell’uguaglianza, dei diritti sociali, della pace (da Martin Luther King a Peppino Impastato, da Banksy a Liliana Segre). I ragazzi hanno fatto da ciceroni e spiegato il loro coinvolgimento che, in quest’ultimo caso, è stato diretto perché hanno personalmente disegnato, con il prof. di arte, Angelo Doddis, i personaggi del murale in orario extrascolastico.