Un videogioco per decifrare la “Generazione Z” ora a disposizione delle scuole 

Nato come progetto vincitore del bando europeo 2020 dell’associazione S. Benedetto di Foggia, “Bluethroot”, secondo la sua stessa artefice, è un videogioco “intimista e malinconico” che si pone l’obiettivo di affrontare tematiche adolescenziali delicate e contemporanee, come il bullismo, l’autolesionismo, i disturbi alimentari, l’abbandono scolastico. Autrice del videogioco, che intende esplorare la generazione Z e i suoi “demoni” e che viene proposto a tutte le scuole d’Italia (anche a quelle di Piacenza) è stata una 32enne di Napoli, Fortuna Imperatore, che ha studiato psicologia all’università Federico II (dopo la laurea ha conseguito un master in Antropologia culturale), autrice di video giochi, che dal ‘20 ha collezionato nomination e premi in Italia e all’estero.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ