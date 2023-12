Tra arte e inclusione: “Le buffet fantastique” realizzato da ragazzi con disabilità

Si chiama “Le buffet fantastique” e si tratta dell’installazione realizzata dai ragazzi diversamente abili dei centri “Emma Serena” di San Nicolò e “Isola che non c’è” di Castel San Giovanni. L’installazione, una lunga tavola imbandita con colori sgargianti, è stata realizzata insieme al noto creativo Fabrizio Sclavi e sarà visitabile fino al 6 gennaio (da mercoledì a domenica dalle 18) nelle cantine di Novo Osteria di Borgonovo.

“Io stesso – dice Sclavi, originario di Siena ma da qualche anno trasferitosi a Ziano – sono disabile, in carrozzina. Fino a quando ho lavorato (da gennaio ha smesso i panni del giornalista) me ne sono sempre fregato. Poi – aggiunge – ho iniziato a pensare che avrei potuto fare qualcosa per chi come me si trova a vivere una condizione di disabilità”. Dall’incontro tra il noto creativo e giornalista (già direttore di Mondo, Uomo, Gulliver, Donna, Amica) sono nati laboratori creativi che hanno dato origine a “Le buffet fantastique”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ