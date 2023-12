Martina, da Piacenza all’Australia: “Mi sono detta che la vita è una e va vissuta”

Ha lasciato tutto per inseguire il suo sogno: girare il mondo. Questa è la storia di Martina Pomponio, 33enne piacentina che, dopo un periodo particolare della sua vita, ha deciso di cambiare strada e obiettivi e di trasferirsi in Australia. “Mi trovo davvero bene, le persone sono molto gentili e disponibili e ti aiutano in maniera disinteressata. Per affrontare una svolta del genere devi aver avuto un bello scossone come è capitato a me e così un giorno mi sono detta che la vita è una sola e vale la pena di viverla come si desidera”. Martina sta affrontando questa avventura con Giada, la sua compagna di viaggio: “Qui è molto semplice trovare lavoro. In questo momento ci siamo spostate a Bunbury e lavoriamo in una carpenteria edile”.

GUARDA L’INTERVISTA DI MARZIA FOLETTI