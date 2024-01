“Raccontiamo i tesori di Piacenza”: eventi speciali per i 10 anni di Archistorica

Da dieci anni porta a spasso nel tempo non solo i turisti, ma anche i piacentini, accompagnandoli alla scoperta del grande patrimonio storico-artistico della nostra città e del nostro territorio. L’Associazione culturale “Archistorica”, guidata dall’architetto e grande appassionato di storia Manrico Bissi, compie 10 anni.

Un’esperienza culturale che ha raggiunto, dal 2014 ad oggi, risultati davvero significativi, tra un centinaio di percorsi a tema storico-artistico nel cuore di Piacenza, ai quali si devono aggiungere altri trenta itinerari alla scoperta di ville, castelli e borghi della nostra provincia, nonché trentacinque gite in altrettante città d’arte italiane che presentano interessanti elementi di confronto con la realtà locale.

Per questo compleanno, l’associazione ha messo a punto un calendario di eventi per il 2024 davvero ricchissimo: al tradizionale ciclo di camminate in città e alle gite in provincia e in altre realtà italiane, si affiancano varie iniziative speciali: la prima sarà una visita al Castello di Gropparello domenica 10 marzo. Dopodiché ecco una crociera sul fiume Po domenica 12 maggio e infine una particolare visita a Rocca d’Olgisio domenica 25 agosto. Parallelamente, proseguiranno anche le conferenze del giovedì pomeriggio, organizzate presso la sede della Famiglia Piasinteina, così come le camminate del giovedì mattina che porteranno i visitatori ad esplorare luoghi che normalmente sono chiusi al pubblico.

