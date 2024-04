La bellezza di Palazzo Gotico si tocca con mano: il modello 3D per ciechi e ipovedenti

La bellezza di Palazzo Gotico ora si potrà toccare con mano. Merito di un team tutto piacentino formato da Christian Boiardi, Manrico Bissi e i tecnici di “Innuvatech”, che insieme hanno realizzato un perfetto modello tattile in 3D di uno dei simboli architettonici di Piacenza.

Pensato per i ciechi e gli ipovedenti, potrà essere fruibile a tutta la cittadinanza già da questo sabato in occasione di Placentia Medievalis. Il modello è infatti stato posto nel Salone Monumentale di Palazzo Gotico che aprirà i battenti proprio in occasione della manifestazione di rievocazione storica che animerà il weekend in centro storico.