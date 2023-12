In fiamme un altro chalet nel Piacentino: domato un rogo a Brusalaria di Nibbiano

Un’altra casa sulle montagne piacentine è andata a fuoco: molto ingenti i danni provocati dal rogo. E’ accaduto ieri notte in località Brusalaria nei pressi di Nibbiano di Pecorara. Qualche giorno prima le fiamme avevano completamente distrutto uno chalet a Brugneto di Ferriere. Poco prima di mezzanotte è arrivata una chiamata di soccorso al 115. A prendere fuoco un’abitazione in sasso e con tetto in legno che si trova in un’area boschiva. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio che sarebbero comunque accidentali.

Sul posto è accorsa una squadra dei vigili del fuoco da Castel San Giovanni con un’autopompa. Una seconda squadra di pompieri è invece partita da Piacenza con altre due autobotti e un’autoscala. Il fuoco propagatosi rapidamente ha avuto il tempo di distruggere completamente il tetto e buona parte del soffitto. I vigili del fuoco nel corso della notte sono infine riusciti a domare le fiamme arginando altri danni alla struttura.