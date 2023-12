In piazza Cavalli l’ex ministro Bersani alla guida del camper dei diritti con la Cgil

È stato l’ex ministro Pier Luigi Bersani l’autista d’eccezione del “camper della conoscenza” della Cgil, che stamattina è passato a Piacenza nell’ambito della “carovana” del sindacato per promuovere i diritti, per sensibilizzare “sui bassi salari nei settori pubblici e privati, sui rinnovi contrattuali, sulla precarizzazione e qualità del lavoro e ancora per parlare della privatizzazione e del definanziamento dei settori della conoscenza, dell’autonomia differenziata e di cultura” come spiegano dalla Flc Cgil. Nel corso della giornata, previsto anche un flashmob contro la violenza sulle donne.

