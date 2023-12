Mondo vitivinicolo in lutto: si è spento l’imprenditore Alberico Barattieri

Mondo del vino in lutto per la scomparsa di Alberico Barattieri di San Pietro, imprenditore vitivinicolo molto noto e stimato nel modo del vino e non solo. Fin da ragazzo aveva lavorato attivamente con il padre Otto in azienda alla cui crescita ha sapientemente e costantemente contribuito diventandone contitolare nel 2004, mancato il padre, insieme all’affezionata sorella Massimiliana. Confagricoltura si stringe alla famiglia ricordandolo così: “Era molto legato alla famiglia che adorava. Entrambi i figli, Massimiliano ed Alberica, lavorano in azienda, mentre la storica villa di famiglia, grazie alla moglie ed al figlio, è diventata Associazione Villa Barattieri. Lascia due nipoti Ludovico e Anna Vittoria. Appassionato di aerei come il padre. Coi dipendenti sempre buono, umile e scherzoso”.

In Confagricoltura Piacenza ha rivestito lungamente il ruolo di Consigliere oltre che di membro della sezione di prodotto vitivinicola i cui componenti, commossi, ne ricordano il contributo attivo e competente. L’azienda Barattieri, da sempre associata a Confagricoltura Piacenza, è una delle più rappresentative del territorio, nota nel mondo per la sua punta di diamante.

“Era stato ufficiale di complemento dei carabinieri – ricorda il direttore di Confagricoltura Piacenza Marco Casagrande – ci teneva a ricordarlo e ne parlavamo avendo condiviso la stessa esperienza anche se in corpi differenti. Ci legava un rapporto di stima reciproca e di affetto”.