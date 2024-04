Raineri Marcora, regalo dall’associazione Donne del vino: nasce la “D-vinoteca”

Donne e vino, un’unione feconda che ha portato un bel regalo agli studenti dell’istituto Raineri-Marcora di Piacenza. L’associazione “Donne del Vino“, che conta oltre mille associate in Italia, 50 in Emilia Romagna e una decina a Piacenza, ha infatti voluto allestire una D-vinoteca nella caffetteria della scuola, un angolo che conterrà testi e volumi sulla cultura del vino utili per gli alunni.

“Ci saranno dei testi sul mondo del vino di associazioni italiane e di persone che hanno una certa sensibilità su queste tematiche” ha spiegato Antonietta Masseo, presidente nazionale dell’associazione Donne del Vino. La D-vinoteca è stata dedicata, con tanto di targa, a Donatella Briosi, un’associata delle Donne del Vino vittima di femminicidio nel 2018.