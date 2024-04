Irrigazione con manichette biodegradabili, due studenti del Raineri al Fast di Milano

Utilizzare manichette per l’irrigazione fatte con materiale biodegradabile per ridurre il consumo di plastica nel suolo. Con questo progetto gli studenti della classe 5° B dell’istituto Raineri-Marcora Pietro Alberici e Alberto Bisi hanno raggiunto il prestigioso traguardo del Fast di Milano, il 35esimo concorso dell’Unione Europea dei giovani scienziati e per i più prestigiosi eventi internazionali degli studenti eccellenti e ricevuto l’accreditamento per rappresentare l’Italia all’Expo europeo delle Scienze di Sarajevo.

L’IDEA DEI DUE STUDENTI DEL RAINERI MARCORA

“A oggi il sistema più usato è il sistema a goccia localizzata ma realizzato con materiale plastico solo che rimane nel terreno e ci siamo posti così l’obiettivo di sostituirle con materiale biodegradabile per sensibilizzare i produttori internazionali – hanno spiegato i ragazzi -. Lo presenteremo a Sarajevo e sarà una grandissima opportunità per presentare il nostro progetto ai grandi centri di ricerca mondiali”.