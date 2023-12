A Ottone ecco il calendario gratuito per sentire il paese e le frazioni vicini tutto l’anno

Come tutti gli anni, alla vigilia del periodo natalizio, il Comune di Ottone si appresta a presentare il calendario 2024 con le immagini dei luoghi più incantevoli e caratteristici del suo territorio. Le fotografie, realizzate dal fotografo piacentino Dario Fava, anche con l’ausilio di un drone, hanno catturato gli scorci più affascinanti del paesaggio della zona, simbolo della vita rurale e popolare che trascorre lenta nella valle e che lasciano trapelare le emozioni vere delle persone che ci vivono quotidianamente.

“L’amministrazione comunale ringrazia la Banca di Piacenza per il contributo su cui ha potuto contare. Per il resto il Comune ha voluto realizzare integralmente a suo spese il calendario, senza ricercare sponsor locali, come gesto di gratitudine nei confronti delle attività che già quotidianamente contribuiscono attivamente alla vitalità del paese” – spiega il vicesindaco Maria Lucia Girometta .

Il calendario sarà disponibile dall’8 dicembre, giornata in cui verrà anche allestito il tradizionale albero di Natale nella piazza centrale di Ottone.